الداخلية تضبط عصابة تسرق المواطنين بأسلوب الخطف بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال سيرها فوجئت بقيام (شخصان) يستقلان دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" ، بخطف حقيبة يدها وبداخلها أوراق خاصة بعملها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصان – مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (فرد خرطوش – طلقات نارية – كمية من مخدر الهيروين) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة البخارية المشار إليها "تم ضبطها" ، كما أضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين وأقرا بإرتكابهما عدد 9 حوادث سرقة متنوعة بذات الأسلوب ، والتصرف فى الهواتف المحمولة المستولى عليها من متحصلات نشاطهما بالبيع لدى عميلهما "سيىء النية" (صاحب محل هواتف محمولة – مقيم بذات الناحية) وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمان ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.