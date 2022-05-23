الجمارك الروسية: تراجع استيراد البضائع إلى البلاد هذا العام

أ.ش.أ

أعلنت مصلحة الجمارك الروسية تراجع استيراد البضائع إلى روسيا هذا العام إلى مستوى عام 2020.

وقال النائب الأول لرئيس مصلحة الجمارك الروسية، روسلان دافيدوف خلال مقابلة مع قناة (أر بي كا) الروسية اليوم الاثنين، "إن التراجع يأتي في ظل صعوبات لوجستية ناجمة عن تصرفات الدول غير الصديقة، وذلك بسبب إغلاق الموانئ وحظر السفن الروسية".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، نرى أنه في دول البلطيق وبولندا تتباطأ البضائع بشكل مصطنع وتخضع لتفتيش بنسبة 100%".

ولفت دافيدوف إلى أن شركات النقل الروسية بات غير مسموح بها، وهذه عنصرية حقيقية على الصعيد الوطني.

وتابع: "مع تراجع عمليات نقل البضائع مع الدول الغربية، جرى تكثيف نقل البضائع عبر الحدود الشرقية والجنوبية لروسيا، لا سيما الصين وكازاخستان"، مشيرا إلى أن البنية التحتية ومسارات الشحن تتوسع بنشاط في هذه المناطق.

يُذكر أنه في إطار العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، حظر الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 9 أبريل الماضي على الشاحنات من روسيا وبيلاروسيا دخول أراضيه، باستثناء نقل أنواع معينة من البضائع.

كما تم فرض حظر على دخول السفن، التي ترفع العلم الروسي، إلى موانئ الاتحاد الأوروبي.

من جهتها فرضت روسيا اعتبارا من 16 أبريل الماضي حظرا على دخول الشاحنات الأوروبية كرد على الإجراءات الأوروبية