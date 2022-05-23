البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "برفكت لاين" بقيمة 4.5 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة برفكت لاين للاستثمار السياحي وإدارة المشروعات لعدد 45 ألف سهم بقيمة 4.5 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، ب سوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة السوريال مي أند نا للأغذية لعدد 7400 سهم بقيمة 1.35 مليون جنيه، وتم تنفيذ صفقة على أسهم شركة أجري فيرت للصناعة والتجارة لعدد 11 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ إجمالي حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 282.1 ألف سهم بقيمة 8.3 مليون جنيه، لعدد 23 عملية.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.824 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 290.6 مليون ورقة مالية بقيمة 586.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.1 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.58%، والعرب على 13.74% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.14% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.85%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 35.7 مليون جنيه، 983.8 ألف جنيه، 2.5 مليون جنيه، 1.98 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 22.7 مليون جنيه، 18.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.50%، ليغلق عند مستوى 10514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 12913 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 4246 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1843 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2775 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.06% ليغلق عند مستوى 3910 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1175 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 81 شركة.