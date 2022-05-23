البنك الدولى يوافق على تمويل مشروع بـ10 ملايين دولار لدعم التعليم بالعراق

كتب: أحمد جمعة

وافق البنك الدولى، الاثنين، على تمويل مشروع جديد بقيمة 10 ملايين دولار لدعم قطاع التعليم فى العراق.

وذكر البنك الدولى فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية أنه وافق على مشروع جديد لدعم الابتكارات من أجل التعلم فى ثلاث محافظات عراقية، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز ممارسات التدريس لمعلمى اللغة العربية والرياضيات، وتحسين مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى طلاب المرحلة الابتدائية من الفئات الأكثر احتياجا فى المحافظات العراقية التى تتأخر التنمية فيها عن المحافظات الأخرى.

من جانبه، أكد المدير الإقليمى لدائرة المشرق بالبنك الدولى "ساروج كومار جاه" أن تعزيز التعلم والإنتاجية للجيل الحالى والأجيال القادمة فى العراق، وبالتالى تأمين الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التى تنجم عنه، يتطلب استثمارات فى المهارات الأساسية للطلاب من الفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن المشروع الجديد يساعد العراق على تحسين نواتج تعلم القراءة والرياضيات لأكثر من 300 ألف طالب وطالبة وتحسين ممارسات التدريس لأكثر من 4000 مُدرس ومُدرسة لمادتى الرياضيات واللغة العربية فى محافظات العراق الثلاث الأشد فقرا.

وأوضح أن تنفيذ المشروع الجديد سيتم من جانب وزارة التربية العراقية بالتعاون الوثيق مع وزارتى التخطيط والمالية على مدى عامين، أما النتائج التى ستظهر فى إطار تنفيذ هذا المشروع فسيتم الاستفادة بها على نطاق وطنى أوسع وتوجيه الإصلاحات اللازمة للارتقاء بمستوى جودة التعليم وملاءمته فى العراق.