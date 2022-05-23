البنتاجون: المزيد من الأسلحة عالية التقنية فى طريقها إلى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إن المزيد من الأسلحة عالية التقنية فى طريقها إلى أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق جدد المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية (الكرملين) ديمترى بيسكوف، موقف بلاده الرافض لتحميلها مسئولية خطر انتشار مجاعة محتملة فى العالم.. واستدرك قائلا: "نحمل المسئولية عن المجاعة المحتملة للعقوبات المفروضة على روسيا من قبل الغرب".

وذكر بيسكوف فى إحاطة صحفية اليوم الاثنين، أنه "لطالما كانت روسيا مصدّرا للحبوب موثوقا به إلى حد كبير، وكانت أوكرانيا أيضا مصدرا موثوقا به إلى حد ما للحبوب".

وأضاف: "لا يمنع الجانب الروسى على الإطلاق أوكرانيا من تصدير الحبوب إلى بولندا بالسكك الحديدية، إذ تنطلق القطارات المحملة بالأسلحة من هناك، ولا أحد يمنعها من تصدير الحبوب على متن نفس القطارات".