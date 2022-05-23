الأمم المتحدة: 6.5 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا بسبب الحرب

كتب سمير حسنى

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، نزوح نحو 6.5 ملايين لاجئ بعد أن فروا من أوكرانيا بسبب الحرب، نقلا عن تقارير إعلامية.

كانت الأمم المتحدة، قالت في بيان، إن عدد النازحين قسرا فى العالم قدر بأكثر من 100 مليون شخص، مؤكدة أن الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة الآن رفعت عدد النازحين عن الأعوام السابقة.

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، تجاوز عدد اللاجئين المرتبطين بالنزاع في أوكرانيا حاجز الـ 6 ملايين منذ الـ 24 من فبراير الماضي.

ووفقا للبيانات المنشورة على بوابة المفوضية، في الفترة من 24 فبراير إلى 11 مايو، غادر 6 ملايين و29 ألف شخص أراضي أوكرانيا، بينهم 3.2 مليون لاجئ توجهوا إلى بولندا، وأكثر من 895 ألفا إلى رومانيا، وأكثر من 785 ألفا إلى روسيا، وأكثر من 583 ألفا إلى هنغاريا.

وأوضحت المفوضية أن أكثر من 900 ألف لاجئ توجهوا إلى مولدوفا وسلوفاكيا وبيلاروس.