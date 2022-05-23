الأرصاد: مصر لن تتأثر بالعاصفة الترابية التى ضربت العراق وتوجهت للسعودية

أيمن رمضان

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن العاصفة الترابية التى تعرضت لها دولة العراق وتسببت فى إصابة الكثير من المواطنين، وتوقف حركة الملاحة الجوية وبعض دوائر العمل، انتقلت إلى المملكة العربية السعودية، موضحة أن السبب وراء إصابة المواطنين بالاختناق يعود إلى أن الأتربة فى هذه العاصفة قريبة من سطح الأرض.

وأضافت "إيمان شاكر"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناة "dmc"، أنه من المستبعد أن تصل هذه العاصفة إلى الدولة المصرية، وتابعت:" مصر بعيدة تماماً عن هذه العاصفة الترابية..نتأثر بالكتل الهوائية القادمة من غرب ليبيا وجنوب أوروبا".

وكشفت "إيمان شاكر"، عن مصر ستشهد ارتفاع فى درجات الحرارة نهاية الأسبوع الجارى، ولكنها ستكون طفيفة، وتابعت:" والطقس خلال الأيام المقبلة سيكون ربيعياً وأثناء فترات الليلة تنخفض درجات الحرارة".