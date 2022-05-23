الأرصاد: غدا طقس حار على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 34 درجة

كتب ــ محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء معتدل على جنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح على السواحل الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.