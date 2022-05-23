الأربعاء.. فصل التيار الكهربى عن تقسيم القضاة لمدة 5 ساعات لصيانة المحولات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة في مدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات البحر الأحمر.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار عن منطقة عرابيا وتقسيم القضاة، وأنارة عرابيا ، وذلك بعد غد الأربعاء وذلك من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

كان مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أكد أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.