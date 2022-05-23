اكتشاف 25 مقبرة من أسرة "تشينغ" فى مقاطعة هونان بوسط الصين

وأوضح المعهد وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أنه تم اكتشاف أكثر من 60 قطعة أثرية ثقافية، بما في ذلك جرار وأوعية خزفية ودبابيس شعر نحاسية وسكاكين نحاسية في مجمع مقابر هوبيشان في مدينة "يونغتشو".



وقال علماء الآثار إن توزيع المقابر يشير إلى أنهم ينتمون إلى عائلة، وأن أصحاب القبرين المتجاورين هم زوج وزوجة.



وأوضح باحث مشارك في معهد بحوث الآثار الثقافية وعلم الآثار بمقاطعة هونان "لي يي يوان" أن اكتشاف المقابر يوفر مواد أثرية جديدة لفهم عادات الجنازة والتاريخ والثقافة المحلية في جنوب الصين خلال عهد أسرة "تشينغ".