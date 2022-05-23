اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مايو 2022 02:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

اكتشاف 25 مقبرة من أسرة "تشينغ" فى مقاطعة هونان بوسط الصين

الإثنين، 23 مايو 2022 12:37 م
اكتشاف 25 مقبرة من أسرة "تشينغ" فى مقاطعة هونان بوسط الصين مقبرة - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن معهد بحوث الآثار الثقافية وعلم الآثار بمقاطعة هونان بوسط الصين، اكتشاف علماء الآثار لـ 25 مقبرة ترجع إلى عهد أسرة "تشينغ" (1644-1911) في المقاطعة.
 

وأوضح المعهد وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أنه تم اكتشاف أكثر من 60 قطعة أثرية ثقافية، بما في ذلك جرار وأوعية خزفية ودبابيس شعر نحاسية وسكاكين نحاسية في مجمع مقابر هوبيشان في مدينة "يونغتشو".


وقال علماء الآثار إن توزيع المقابر يشير إلى أنهم ينتمون إلى عائلة، وأن أصحاب القبرين المتجاورين هم زوج وزوجة.


وأوضح باحث مشارك في معهد بحوث الآثار الثقافية وعلم الآثار بمقاطعة هونان "لي يي يوان" أن اكتشاف المقابر يوفر مواد أثرية جديدة لفهم عادات الجنازة والتاريخ والثقافة المحلية في جنوب الصين خلال عهد أسرة "تشينغ".

 


مقاطعة هونان

الصين

أسرة تشينغ

مقبرة

يونغتشو


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة