اعرف امتى تشترى الأضحية.. وتاجر: استني أسبوعين تاخد حاجة نضيفة (فيديو)

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من سوق المواشى ببنها بمحافظة القليوبية، والذى يعد ضمن أكبر أسواق الدلتا، حيث شهد زحام كبير من التجار والفلاحين والمربين للمواشي، إلا أنه شهد أيضا ارتفاعا طفيفا في الأسعار نظرا للأزمة العالمية التي يشهدها العالم من ارتفاع الأسعار.



في البداية قال المعلم رضا أبو حامد أحد القائمين على إدارة سوق المواشى ببنها، إن السوق شهد اليوم زحاما كبيرا، إلا أن المعروض لم يكن بالقدر الكافي من رؤوس الماشية، ما تسبب في ارتفاع أسعار المواشى اللحم او التربية بكافة أنواعها، إلي جانب ايضا ارتفاع أسعار الأعلاف الخاصة بالماشية، وهو ما تسبب في عزوف التجار والمربين عن الشراء بسبب هذا الارتفاع.



ومن ناحيته قال استعرض أحد تجار سوق المواشى ببنها، التوقيت الواجب لشراء الأضاحي الخاصة بعيد الأضحى المبارك، موضحا أن أنسب وقت لشراء الأضاحي بعد أسبوعين من الآن وقبل شهر من حلول شهر ذى الحجة، موضحا أن سيكون هناك استقرار أكثر في الأسعار، كما أن الدولة أيضا ستساهم في زيادة المعروض من رؤوس الماشية بالأسواق وهو ما سيتحكم بشكل كبير في الأسعار.



وأوضح، أنه لشراء أضحية سليمة يجب ألا يقل وزنها عن 150 كيلو، مشيرا إلى أنه يمكن شرائها بمبلغ يصل 25 الف جنيه، كما أنه يجب إطعامها 3 وجبات يوميا، ففي الصباح والمساء يتم تقديم العلف الخاص بها، أما في فترة الظهيرة يتم تقديم خضرة لها للحفاظ علي درجة الحرارة الخاصة به وعدم ارتفاعها.



