استمرار ارتفاعات أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا فى جميع دول العالم

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واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، الأحد، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي روسيا، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا تسجيل 4 آلاف و710 إصابات جديدة و80 حالة وفاة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 18 مليونا و293 ألفا و450 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 378 ألفا و350 حالة وفاة.

وفي إندونيسيا، أعلنت فرقة العمل المعنية بأزمة فيروس كورونا تسجيل 227 إصابة و3 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 6 ملايين و52 ألفا و590 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 156 ألفا و522 حالة وفاة.

وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 192 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليونين و 906 آلاف و51 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 65 ألفا و652 حالة وفاة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 186 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليونين و15 ألفا و86 إصابة مؤكدة، كما سجلت حالتي وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 16 ألفا و65 حالة وفاة.

وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 205 إصابات جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و134 ألفا و232 إصابة مؤكدة، كما سجلت 5 حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 15 ألفا و966 حالة وفاة.

وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 1319 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 10 ملايين و708 آلاف و887 إصابة مؤكدة، بينما لم تسجل أي حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 43 ألفا و75 حالة وفاة.

وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 2385 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و419 ألفا و998 إصابة مؤكدة، كما سجلت 11 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 29 ألفا و690 حالة وفاة.

وفي كندا، سجلت السلطات الصحية 1052 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و846 ألفا و998 إصابة مؤكدة، كما سجلت حالتي وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 40 ألفا و679 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 17 ألفا و744 إصابة جديدة و34 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 17 مليونا و247 ألفا و552 إصابة، فيما بلغت حالات الوفاة حتى الآن 165 ألفا و952 وفاة.

وفي سلوفينيا، سجلت وزارة الصحة 387 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و22 ألفا و356 إصابة، فيما بلغت حالات الوفاة حتى الآن 6628 وفاة.

وفي بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 29 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و953 ألفا و233 إصابة، فيما بلغت حالات الوفاة حتى الآن 29 ألفا و128 وفاة.

وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 9 إصابات جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 663 ألفا و758 إصابة، فيما بلغت حالات الوفاة حتى الآن 16 ألفا و512 وفاة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 44 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و104 آلاف و979 إصابة، فيما بلغت حالات الوفاة حتى الآن 8529 وفاة.

وفي بولندا، سجلت وزارة الصحة 95 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6ملايين و5 آلاف و531 إصابة، فيما بلغت حالات الوفاة حتى الآن 116 ألفا و268 وفاة.