استلام 188 ألف و149 طن و68 كيلو قمح بـ 23 موقعا بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، والمتحدث الرسمي باسم المديرية، أن إجمالي المورد منذ بداية الموسم في 1 أبريل 2022، حتى اليوم الإثنين، بلغ 188ألف، و149 طن، و 68 كيلو قمح.

وأضاف أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2022 الحالي تجرى من خلال 23 موقعًا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية، للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، بمتابعة من اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

وقال الهابط إن هناك تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها وحل أي مشاكل تتعلق بعملية التوريد، مع متابعة انتظام صرف مستحقات المزارعين، والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.



اقبال على توريد القمح



تحديد نقواة القمح لتحديد سعره