اليوم السابع
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أهالى شارع التعاون ببنها في القليوبية يعانون من تراكم القمامة.. والمحافظ يرد

الإثنين، 23 مايو 2022 07:00 ص
أهالى شارع التعاون ببنها في القليوبية يعانون من تراكم القمامة.. والمحافظ يرد القمامة
كتبت: شيماء حمدى - القليوبية - إبراهيم سالم

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أرسل القارئ مجدي أحمد علي من أهالى شارع التعاون ببنها في القليوبية، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، بسبب تراكم القمامة وانتشار الحشرات والرائحة الكريهة في الشوارع، مطالبا بتوفير صناديق قمامة ورفع هذه القمامة المتراكمة قائلا :" نعانى تراكم القمامة منذ شهور وسط الأحياء السكنية والمنازل مما يودي الي انتشار الأمراض وانتشار الكلاب والقطط الضالة .

 

ومن ناحيته أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إحالة الشكوى للمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، لسرعة التعامل معها ، ورفع تراكمات القمامة بالمنطقة حفاظا على أرواح المواطنين ومنع تفشى انتشار الأمراض وظهور الروائح الكريهة، والتنسيق لرفعها أولا بأول.

 

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

 

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

 


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