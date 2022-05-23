أقوال حسام حبيب فى اتهامه بالاعتداء على شيرين وابنتيها وتهديدهن بسلاح ناري

كتب أحمد الجعفرى

نفى الفنان حسام حبيب اتهامه بمحاولة الاعتداء على الفنانة شيرين وابنتيها داخل فيلتها بالشيخ زايد، وقال إنه توجه إليها للاتفاق على بعض الأعمال الفنية.

وتابع حبيب فى أقواله أمام جهات التحقيق، أنه فوجئى برجال الأمن يصلون مقر الفيلا، ويتحفظون عليه، وعلم أن الفنانة شيرين اتهمته بمحاولة الاعتداء عليه وسبها وقذفها، وطلبت توقيعه على محضر عدم تعرض.

وعن السلاح المضبوط بحوزته، قال حبيب، إنه مملوك له منذ سنوات، ومرخص بشكل قانونى، وعن انتهاء الرخصة، ذكر أن السلاح مركون من فترة طويلة ولا يستخدمه، ولذلك لم ينتبه إلى أن رخصته منتهية، ولم يهتم بتجديدها.

وطالبت الفنانة شيرين عبد الوهاب بالحصول على تعهد على الفنان حسام حبيب، بعدم التعرض لها، خلال بلاغ أجرته لشرطة النجدة بالجيزة.

تلقت شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنانة شيرين عبد الوهاب، طالبت خلاله بالحصول على تعهد على الفنان حسام حبيب بعدم التعرض لها.

انتقلت قوة أمنية إلى فيلا الفنانة، بمدينة الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم الاستماع لأقوال الفنان حسام حبيب، الذي ذكر أنه كان متواجد بفيلا شيرين للاتفاق على أعمال فنية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.