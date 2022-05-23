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أسعار الأسماك اليوم في الأسواق.. القراميط من 10 إلى 20 جنيها

الإثنين، 23 مايو 2022 06:00 ص
أسعار الأسماك اليوم في الأسواق.. القراميط من 10 إلى 20 جنيها سمك ارشيف
كتب - إسلام سعيد

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تواصل أسعار الأسماك استقرارها فى سوق الجملة اليوم الإثنين 23-5-2022، حيث بلغ سعر كيلو البلطى مقاس 1 من 40 إلى 42 جنيها، والبلطى مقاس 2 من 31 إلى 35 جنيها، والبلطى الأسوانى من 20 إلى 40 جنيها، والفيلية البلطى 30 إلى 130 جنيها وقشر البياض 80 إلى 100 جنيه.

 

وسجل سعر البياض الأملس مقاس 2 تسجيل مستويات 30 إلى 50 جنيها وقراميط 10 إلى 20 جنيها والثعابين 50 إلى 230 جنيها والمكرونة الخليجى من 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها والبرانيس الاسكندرانى 55 إلى 65 جنيها.

 

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها، والبرانيس الإسكندرانى 55 إلى 65 جنيها والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها وسمك موسى 90 إلى 150 جنيها والكابوريا 30 إلى 130 جنيها.

 

وبلغ سعر الجمبرى الجامبو 400 إلى 460 جنيها والجمبرى مقاس 1 بلغ 300 إلى 360 جنيها والجمبرى مقاس 2 من 200 إلى 260 جنيها والجمبرى المجمد بلغ سعره 90 إلى 170 جنيها.


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