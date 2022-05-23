أحمد عيد ابن بنى سويف يفوز بالمركز الأول بمعرض ابتكارات الصعيد فى أسوان

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع ياسين احمد عيد ابن محافظة بنى سويف والفائز بالمركز الأول فى المسابقة التى نظمتها جامعة أسوان عن مشروع سيف المبارزة الالكتروني.



ورصد ياسين مشروع الابتكار الخاص به والذى يتكون من سيف مبارزة إلكترونى يساعد لاعبى مبارزة الشيش على مستوى العالم .

وقال ياسين أنه حصل على المركز الأول فى Upper Egypt in action 6 ، معرض ابتكارات صعيد مصر في قلب الحدث النسخة السادسة والذى أقيم من 12 إلى 14 مايو مشيرا إلى أن المعرض تنظمة كلية الهندسة جامعة أسوان ،مشيرا إلى أن المعرض توقف خلال فترة كورونا وتم إعادة تنظيمه هذا العام.

واضاف ياسين أنه شارك فى معرض القاهرة الدولى ومهرجان سوهاج ونشر اختراعه فى كتيب المؤتمر الثانى للابتكار سوهاج.



وقال ياسين أنه حصل على شهادات عديدة منها جوجل بدرجة ماجستير .