‎استمرار تحديث بيانات رقم المحمول على البطاقات مجانا بموقع دعم مصر

‎كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى اتاحة تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة التموبن بموقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، للتسهيل على المواطنين، ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه مع عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب الاسرة.

وكان الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن الغير قادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له مايثبت صحة ذلك.