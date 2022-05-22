اليوم السابع
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الأحد، 22 مايو 2022 03:54 م
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‎استمرار تحديث بيانات رقم المحمول على البطاقات مجانا بموقع دعم مصر

الأحد، 22 مايو 2022 03:34 م
‎استمرار تحديث بيانات رقم المحمول على البطاقات مجانا بموقع دعم مصر بطاقات التموين
‎كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى اتاحة  تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة التموبن بموقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، للتسهيل على المواطنين، ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه مع عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب الاسرة.
 
وكان الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن الغير قادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له مايثبت صحة ذلك.
 
 
 

دعم مصر التموين

موقع دعم مصر تسجيل رقم الهاتف المحمول

تحديث قاعدة بيانات بطاقة التموين

دعم مصر تسجيل رقم التليفون المحمول

رابط دعم مصر تسجيل رقم التليفون

موقع دعم مصر تسجيل رقم التليفون المحمول

دعم مصر تحديث رقم التليفون

تسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر

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