وكيل تعليم بني سويف يشدد على تطبيق القانون بشأن حالات الغش

بنى سويف هانى فتحى

أكد محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، تكثيف المتابعة للاطمئنان على انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية 2022/2021.

شدد "عبد التواب"، فى بيان له على عدم التهاون والتأكيد على تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الشغب والغش بإلغاء مادة واحدة أو جميع المواد وعند ضبط حالة الغش بإستخدام المحمول يتم حيازة التليفون المحمول والحرمان من الامتحانات وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيها على الطالب طبقا للقانون 73 لسنة 2017 وذلك لتحقيق الانضباط أثناء أداء الطلاب الامتحان.

كما طالب عبد التواب غرف العمليات الفرعية بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في حالة وجود أي حالة شغب لإبلاغ الامن واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه مثيري الشغب حرصا على المعلمين والزام المشاغب بدفع قيمة أي تلفيات يتسبب بها موجها باستمرار إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والجو المناسب لأداء الطلاب الامتحانات في هدوء دون حدوث معوقات.

كما وجه "عبدالتواب" بتشكيل لجنة من موجه عام التربية النفسية وموجه عام التربية الاجتماعية وإدارة المتابعة ووحدة تكافؤ الفرص وتوجيه التربية الرياضية وذلك لدراسة حالات الشغب ببعض المدارس اسبابها والطرق المثلى لعلاجها

وفي نفس السياق توجه "عبدالتواب" بالشكر لأهالي قرية الفنت على مبادرتهم بالاعتذار للملاحظين بلجنة الشهيد محمد احمد صبرة بقرية الفنت بإدارة الفشن التعليمية على ما صدر من ابنائهم تجاه الملاحظين مؤكدا ان الاسرة والمدرسة كل لا يتجزء في تربية الابناء وتجهيز جيل قادر على البناء والعطاء