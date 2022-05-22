وزير التعليم: إتاحة 3 مجلدات مفاهيم رقميا لطلاب الثالث الثانوى.. الخميس

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة 3 مجلدات مفاهيم رقميا الخميس المقبل، وذلك فى بوست عبر صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان نص التغريدة كالتالي:

إتاحة 3 "مجلدات مفاهيم" رقميا يوم الخميس 26 مايو بإذن الله لطلاب الثالث الثانوي. الأول لطلبة [علمى علوم] والثانى لطلبة [علمى رياضة] والثالث لطلبة [أدبى]. تتاح المجلدات بصورتين: PDF + Ebook كى يتعرف الطلاب عليها قبل الامتحان بشهر كامل وسوف تطبعها وتوزعها الوزارة أثناء الامتحانات.