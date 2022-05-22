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وزير التعليم: إتاحة 3 مجلدات مفاهيم رقميا لطلاب الثالث الثانوى.. الخميس

الأحد، 22 مايو 2022 03:16 ص
وزير التعليم: إتاحة 3 مجلدات مفاهيم رقميا لطلاب الثالث الثانوى.. الخميس د. طارق شوقي
كتب - إسماعيل رفعت

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أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة 3 مجلدات مفاهيم رقميا الخميس المقبل، وذلك فى بوست عبر صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وكان نص التغريدة كالتالي:

إتاحة 3 "مجلدات مفاهيم" رقميا يوم الخميس 26 مايو بإذن الله لطلاب الثالث الثانوي. الأول لطلبة [علمى علوم] والثانى لطلبة [علمى رياضة] والثالث لطلبة [أدبى]. تتاح المجلدات بصورتين: PDF + Ebook  كى يتعرف الطلاب عليها قبل الامتحان بشهر كامل وسوف تطبعها وتوزعها الوزارة أثناء الامتحانات.

 
 
طارق شوقي
بوست د. طارق شوقي

 


وزير التعليم

طارق شوقي

وسائل التواصل الاجتماعي

الثانوية العامة


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