ورشة عمل لتعزيز تبادل الخبرات بين الجهات المصرية ونظيرتها الأوروبية

كتب محمد أسعد

نظمت وزارة التعأون الدولى بالتعأون مع بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، ورشة عمل عن "آلية التوأمة المؤسسية Twinning وآلية التعأون ألفنى وتبادل المعلومات – تايكس TAIEX"، وذلك بمشاركة أكثر من 130 من ممثلى الوزارات والجهات الوطنية من بينها، فى إطار التعأون المشترك بين الحكومة والاتحاد الأوروبي.

واستهدفت الورشة التعريف بآليتى التوأمة وآلية التعأون ألفنى وتبادل المعلومات – تايكس TAIEX"، واللذين يتم تنفيذهما فى إطار التعأون الجارى مع الاتحاد الأوروبي، وتعد وزارة التعأون الدولى المنسق الوطنى لتنفيذ هذه الآليات فى مصر، وتعمل ألية التوأمة على مقاربة خبرات مؤسسات القطاع العام بين الجهات المصرية ونظائرها من المؤسسات الأوروبية، وكما تعمل آلية التايكس على تقديم الدعم ألفنى بمختلف أشكاله وبما يتضمن إيفإذ الخبراء، وتنظيم ورش العمل وبرامج التدريب.

وشارك فى الورشة ممثلون عن العديد من الجهات من بينهم وزارات التموين والتجارة الداخلية، والأوقاف، والعدل، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والثقافة، والتعليم العإلى، والتربية والتعليم والتعليم ألفنى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدنى، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعى، والشباب والرياضة، والبترول والثروة المعدنية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والبيئة، والمالية، والموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، والخارجية، والتعأون الدولى.

بالإضافة إلى البنك المركزى المصري، واتحاد الصناعات المصرية، وصندوق التنمية الحضرية، والمجلس القومى للسكان، والمجلس القومى للإشخاص ذوى الإعاقة، والهيئة العامة للتأمين الصحى، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، ومكتب براءات الاختراع المصرى.

وجاء تنظيم هذه الورشة حرصاً من وزارة التعأون الدولى على تعظيم الاستفادة من هذه آليات التعأون المختلفة مع شركاء التنمية، والتنسيق مع الجهات الوطنية المصريةلتلبية احتياجات التنموية وبلورة البرامج المتخصصة التى تتفق مع الاحتياجات المحددة لكل جهة أو وزارة.

وترتبط مصر والاتحاد الأوروبى بعلاقات قوية على مستوى التعأون الإنمائي، ويتم فى ألفترة الحالية عقد العديد من الاجتماعات للتباحث بشأن، المشروعات المستقبلية بين الحكومة والاتحاد الأوروبى فى إطار الاستراتيجية المستقبلية 2021-2027، والأولويات التنموية للدولة، من بينها مشروعات فى مجال التنمية الريفية والنقل والطاقة والتحول الأخضر.

وتبلغ محفظة التعأون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبى نحو 1.35 مليار يورو فى صورة منح لدعم عدة قطاعات منها النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدني؛ إلى جانب استفادة مصر من العديد من المبادرات الأوروبية وبرامج التعأون الإقليمية.