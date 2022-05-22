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هنا ليفربول.. "اليوم السابع" يرصد بالصور أبرز المعالم التاريخية للمدينة الإنجليزية

الأحد، 22 مايو 2022 02:31 م
هنا ليفربول.. "اليوم السابع" يرصد بالصور أبرز المعالم التاريخية للمدينة الإنجليزية أحمد يعقوب محرر اليوم السابع فى مدينة ليفربول الإنجليزية
رسالة ليفربول - أحمد يعقوب

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يرصد "اليوم السابع" بالصور من مدينة ليفربول الإنجليزية، أبرز المعالم والمبانى التاريخية للمدينة العريقة التى تأسست عام 1207 فى عهد الملك جون.
 
وتعد مدينة ليفربول من أهم موانئ انجلترا وإحدى أبرز المدن الصناعية والتجارية وأبرز مبانيها كاتدرائية ليفربول ومكتبة ليفربول ومبانى الميناء والجامعة.
 
ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، لخوض مباراة وولفرهامبتون مساء اليوم الأحد، على ملعب "آنفيلد"، فى مدينة ليفربول الإنجليزية فى مباراة حاسمة نحو لقب الدورى الإنجليزى لموسم 2022.
 
ويخوض فريق ليفربول تحت قيادة المدرب الألمانى يورجن كلوب مباراة وولفرهامبتون، بهدف تحقيق الفوز على الذئاب وإنتزاع الثلاث نقاط وانتظار نتيجة مان سيتى أمام الفيلانز بنفس التوقيت الليلة.
 
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الدورى الإنجليزى

مانشستر سيتى

اليوم السابع بلس


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