نصائح للتحضير لفحص الدم.. كيف يمكنك ضمان نتائج دقيقة؟

كتبت إيناس البنا

تساعد الفحوصات المنتظمة للدم في الحفاظ على صحتك من خلال الكشف عن الكثير من الأمراض التي قد تكون في بعض الأوقات خفية.

من حمى الضنك إلى السرطان ، يمكن أن تساعد الاختبارات في تشخيص مجموعة واسعة من الأمراض، ويعد تحضير الجسم لفحوصات الدم أمرًا مهمًا لضمان الحصول على نتائج دقيقة.

اختبارات الدم تساعد أيضا الأطباء من تقييم الحالة الصحية للشخص من خلال تحليل الخلايا والمواد الكيميائية والبروتينات وغيرها من المواد فى دم المريض، لذا يوصى بإجراء بعض الاختبارات بانتظام لمعرفة ما إذا كانت مستويات الدم في بعض الخلايا أو المواد الكيميائية تقع ضمن المعدل الطبيعي، يتم إجراء تحاليل أخرى للمساعدة في تشخيص الحالات الصحية، مثل الحساسية وفقر الدم والسكري.

وفقا لموقع " timesnownews"، سنخبرك اليوم عن أهم نقاط يجب أن تضعها في اعتبارك إذا كنت تخطط لإجراء فحص دمك.

كيفية التحضير لفحص الدم



فيما يلي بعض النقاط التي يجب أن تضعها في اعتبارك قبل التحضير لـفحص الدم:

1. تأكد من أنك تشرب كمية كافية ماء وتحافظ على رطوبتك.

2. اعتمادًا على الاختبار، تجنب تناول الطعام لبضع ساعات قبل فحص الدم.

3. ابتعد عن الكحول والمشروبات الغازية والمشروبات غير الصحية.

4. لا تدخن قبل فحص الدم أو أبدًا

5. حدد موعدًا لفحص الدم في أقرب وقت ممكن حتى تتمكن من البدء في تحضير جسمك من خلال تنظيم صحتك واتباع نظام غذائي وممارسة روتينية منتظمة.

6. كن حذرًا بشأن تناول المكملات الغذائية.

7. الامتناع عن الانغماس في ممارسة روتينية مفرطة قبل اختبارات الدم.

8. يمكن أن تتلاعب الأدوية بالاختبارات ، لذلك من المهم تنظيم تناول الأدوية وفقًا لذلك.

9. استشر طبيبك لفهم طبيعية جسمك للتحضير لفحص الدم.