اليوم السابع
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ميناء روتردام الهولندى يعلن سيطرته على 70 ألف كيلو كوكاكين بـ500 مليون يورو

الأحد، 22 مايو 2022 09:52 ص
ميناء روتردام الهولندى يعلن سيطرته على 70 ألف كيلو كوكاكين بـ500 مليون يورو كوكايين
كتبت: هناء أبو العز

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تمكنت السلطات فى ميناء روتردام الهولندي من ضبط أكثر من 70 ألف كيلو من الكوكايين في عام واحد، تبلغ قيمتها 500 مليون يورو.
 
وقال بودوين سيمونز، مدير العمليات في هيئة الميناء ،إنه في العام الماضي، عثروا على 70570 كيلوجرامًا من الكوكايين في الميناء، مع أكبر اكتشاف بلغ 4180 كيلوجرامًا في حاوية موز، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 74% مقارنة بعام 2020 ، وفقًا لبيانات من HARC ، وهو فريق مكون من الجمارك والسلطات والشرطة والنيابة العامة والجرائم المالية.
 
وأضاف بودوين، إن هناك دعم من السلطة لتسجيل المزيد من الحاويات، لكنهم يعترفون بأنه لا توجد حتى الآن بنية تحتية كافية، ويقترحون أنه قد تكون هناك بدائل "ذكية" للتحقق من كل شيء ماديًا.
 
وبالإضافة إلى السلطات المحلية ، يعمل ميناء روتردام مع ميناء أنتويرب البلجيكي لأنه يمكن تحويل مسار السفن هناك إذا تم تشديد الضوابط، مع الاستفادة من الحدود المفتوحة.
 
والكوكايين هو ثاني أكثر العقاقير غير المشروعة استخدامًا في الاتحاد الأوروبي بعد الحشيش، حيث اعترف حوالي 3.5 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عامًا بتناولها في العام الماضي وحوالي 14 مليون فعلوا ذلك في مرحلة ما من حياتهم وفقا لليوروبول والمركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان.
 
وتمثل إسبانيا وبلجيكا وهولندا ثلاثة أرباع مضبوطات الكوكايين، التي وصلت في عام 2020 إلى رقم قياسي بلغ 214.6 طنًا في جميع أنحاء أوروبا لعقار يتم تصنيعه بشكل رئيسي في كولومبيا وبوليفيا وبيرو ، ولكن تتم معالجته بشكل متزايد داخل أوروبا.
 
وهناك مسؤولية على المجتمع لمناقشة الطلب علانية، فالناس في أوروبا يستهلكون الكوكايين، وإذا لم يكونوا يستهلكون، فلن يضطروا إلى الدخول، وحث سيمونز على أنها حرب علينا خوضها على جبهات متعددة.
 
وأدى توسع سوق الكوكايين في أوروبا إلى زيادة جرائم القتل والخطف والترهيب، وامتد العنف إلى من هم خارج سوق المخدرات، بمن فيهم المحامون والمسؤولون والصحفيون. 
 

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هولندا

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تجاره المخدرات


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