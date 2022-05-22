اليوم السابع
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مواطن يتهم عامل ديليفرى بالتنصت عليه أثناء توصيل طلب

الأحد، 22 مايو 2022 01:12 ص
مواطن يتهم عامل ديليفرى بالتنصت عليه أثناء توصيل طلب حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر فيه عامل توصيل الطلبات (الديليفرى) بإحدى المطاعم ابدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة يقوم باختلاس النظر من خلف باب شقة على أحد عملاء المطعم عقب تسليمه الطلب، وكذا الإشارة إلى قيام العامل بدس مخدر فى الوجبة بقصد السرقة.

بالفحص والاستعلام من المطعم المشار إليه تبين أن عامل توصيل الطلبات (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة)، وصدور الطلب المراد توصيله إلى مسكن (مقاول، مقيم بمنطقة المعادى الجديدة بالقاهرة) وبسؤال الأخير أفاد بعدم رغبته بتحرير محضر بالواقعة المشار إليها وأنه لم يتعرض لاى ضرر، وإنه قام بعمل شكوى تليفونية لإدارة المطعم بعد رؤيته لعامل الدليفرى عقب تسليمه الطلب يقوم بالتنصت على باب شقته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عامل توصيل الطلبات المشار إليه وبمواجهته أقر بأنه عقب تسليمه الطلب قام بالتنصت على باب الشقة كنوع من التطفل وانصرف فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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الداخلية


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