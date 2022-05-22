اليوم السابع
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مصرع عامل غرقًا خلال السباحة في نهر النيل بالحوامدية

الأحد، 22 مايو 2022 03:57 م
مصرع عامل غرقًا خلال السباحة في نهر النيل بالحوامدية غريق في نهر النيل- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تعرض عامل للغرق بنهر النيل في الحوامدية، وتم انتشال جثته، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن الضحية عقب انتهاء عمله بمزرعة، وخلال استحمامه بنهر النيل تعرض للغرق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عامل تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، حيث قرر الاستحمام بالنيل عقب انتهاء عمله بمزرعة، ولقى مصرعه غرقا، وتم انتشال جثة الضحية وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

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الحوامدية

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