مستشار الرئيس الأوكرانى: روسيا ستعمل على تصحيح أخطائها لشن هجوم جديد

وقال بودولاك، حسبما أفادت قناة " الحرة " الأمريكية ، إن تقديم تنازلات جديدة لروسيا لن يؤدي إلى وقف الحرب معها ، مضيفا أن الروس سيعملون على تصحيح أخطائهم ليقوموا بهجوم جديد أكثر دموية هذه المرة .



وأضاف مستشار الرئيس الأوكراني أن موقف كييف في الحرب أصبح أكثر قوة ، مستبعدا الموافقة على وقف إطلاق النار إذا ما ارتبط الأمر بتنازلات من قبل أوكرانيا.