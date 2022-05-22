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مستشار الرئيس الأوكرانى: روسيا ستعمل على تصحيح أخطائها لشن هجوم جديد

الأحد، 22 مايو 2022 07:59 ص
مستشار الرئيس الأوكرانى: روسيا ستعمل على تصحيح أخطائها لشن هجوم جديد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى
أ.ش.أ

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أكد مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولاك، اليوم الأحد ، أن تقديم أي تنازلات لروسيا سيؤدي إلى تصعيد الحرب لا إلى وقفها، مشيرا إلى أن روسيا ستعمل على تصحيح أخطائها لشن هجوم جديد أكثر دموية .

وقال بودولاك، حسبما أفادت قناة " الحرة " الأمريكية ، إن تقديم تنازلات جديدة لروسيا لن يؤدي إلى وقف الحرب معها ، مضيفا أن الروس سيعملون على تصحيح أخطائهم ليقوموا بهجوم جديد أكثر دموية هذه المرة .


وأضاف مستشار الرئيس الأوكراني أن موقف كييف في الحرب أصبح أكثر قوة ، مستبعدا الموافقة على وقف إطلاق النار إذا ما ارتبط الأمر بتنازلات من قبل أوكرانيا.

 


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