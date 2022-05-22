قنا: 1422 إعلانا حاصل على ترخيص ونستعرض آليات الاستفادة منها

قنا صابر سعيد

ترأس المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماع اللجنة العليا للإعلانات، وذلك لمناقشة واستعراض سبل وآليات تعظيم الاستفادة من موارد الإعلانات، بحضور محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأشرف أنور، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وحمدي حسين، المدير المالي والاداري بالمحافظة، وأحمد أبو المجد، مدير الإدارة القانونية بالديوان العام، وحسني عيد، مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمرانى، وأنور يس، مدير إدارة شئون المجالس، والمهندسة رضوي عبدالرحمن، مقرر لجنة الإعلانات.

وقال السكرتير العام لمحافظة قنا، إن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أوصي بضرورة انشاء لائحة إعلانات جديدة تتضمن الشروط والإجراءات القانونية والفنية المطلوبة للتراخيص لضبط عملية التراخيص والقضاء على العشوائية في إقامة الإعلانات والتي بدورها تشوه المنظر الجمالي والحضاري للمدن، ووجه السادة مسؤولي الإعلانات بالوحدات المحلية بتكثيف الحملات لحصر الإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها.

وأضاف الطيبي، أنه تم عمل حصر للإعلانات بجميع الوحدات المحلية خلال الفترة من شهر يناير الماضي وحتي شهر ابريل الماضي بجميع مراكز المحافظة وبلغ عدد الإعلانات الحاصلة علي تراخيص 1422 إعلان، وبلغ عدد الإعلانات غير المرخصة 8039 إعلان، وبلغت الايرادات من الاعلانات 768 الف و179 جنيه، كما تم تشكيل 4 لجان لكل من (السويقات – ساحات الانتظار – الاعلانات- المواقف) لتقوم كل لجنة بعمل حصر شامل وتجميع الإيرادات، كما وجه بضرورة تعديل اللوائح طبقا لقانون رقم 208 لسنة 2020م الخاص بالإعلانات علي الطرق العامة.