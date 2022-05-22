اليوم السابع
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قتلوه وحاولوا يلفوا بيه المنطقة.. شقيقة قتيل بولاق تروي التفاصيل (فيديو)

الأحد، 22 مايو 2022 04:02 م
قتلوه وحاولوا يلفوا بيه المنطقة.. شقيقة قتيل بولاق تروي التفاصيل (فيديو) جريمة قتل- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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"قتلوا أخويا وكانوا عايزين يحمّلوه على عربية ويلفّوا بيه البلد"، هكذا تحدثت شقيقة قتيل بولاق الدكرور، لـ"اليوم السابع" بعد قتل أخيها، حيث أنهى عامل حياة صاحب مقهى في بولاق الدكرور، بحرقه بغلاية مياه، والاعتداء عليه بالضرب بمشاركة آخرين، بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم، لاعتدائه على ابنه بالضرب، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا، يفيد نقل صاحب مقهى إلى المستشفى مصابا بحروق وجروح في حالة حرجة، نتيجة الاعتداء عليه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه صاحب مقهى، عاتب المتهم على ضربه لابنه، ما دفع المتهم للاستعانة بعدد من أصدقائه، واعتدى على المجني عليه بمكان عمله، وأصابوه بعدة جروح، ثم ألقى غلاية المياه عليه فأصابه بحروق، وفروا هاربين.
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 

قتيل بولاق الدكرور

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