اليوم السابع
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بمشاركة 18 جامعة مصرية..

فوز طالبات آداب القاهرة بالمركزين الأول والثالث فى مسابقة اللغة الصينية

الأحد، 22 مايو 2022 09:17 ص
فوز طالبات آداب القاهرة بالمركزين الأول والثالث فى مسابقة اللغة الصينية الطالبات الفائزات
كتب ـ محمد صبحى

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فازت طالبات قسم اللغة الصينية بكلية الآداب جامعة القاهرة، بالمركزين الأول والثالث في مسابقة جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات المصرية، والتي أُجريت خلال شهر مايو الجاري، بمشاركة 23 متسابقًا يمثلون 18 جامعة مصرية، ونظمها معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس وبإشراف السفارة الصينية بالقاهرة، حيث فازت بالمركز الأول في المسابقة الطالبتان آية مجدي، وآية إبراهيم، كما فازت الطالبة بهيرة عبد الله بالمركز الثالث.
 
وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الطالبات الفائزات في مسابقة جسر اللغة الصينية، وذلك في إطار دعم الجامعة الكامل وتشجيعها للطلاب للمشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل في إطار استراتيجية الجامعة لبناء الإنسان.
 
وأكد الدكتور محمد الخشت، على كفاءة طلاب الجامعة وتميزهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات والملتقيات المحلية والدولية في مختلف المجالات سواء العلمية أو الثقافية أو الرياضية والفوز بمراكز متقدمة.
 
من جانبها، قالت الدكتورة رحاب محمود رئيس قسم اللغة الصينية ومدير معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة، إن مسابقة جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات المصرية، تُعد المسابقة الأهم التي تنظمها الحكومة الصينية لطلاب الجامعات على مستوى العالم، ويشارك بها دارسو اللغة الصينية من كل البلدان، ويحصد طلاب جامعة القاهرة سنويًا المركز المتميز فيها والذي يمثل أعلى مركز يحصل عليه الطلاب في مجال تعليم اللغة الصينية على مستوى العالم، ومن يحصل عليه يتم تأهيله لتمثيل مصر في المسابقة الدولية على مستوى طلاب جامعات العالم، والتي سبق وحصلت طالبة من جامعة القاهرة وهي بسنت خليل عام 2019 على المركز الأول بها على مستوى العالم وحصدت "لقب أفريقيا".
 
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التعليم العالى

جامعة القاهرة

جامعة عين شمس

معهد كونفوشيوس

اللغة الصينية


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