غدا.. انطلاق منتدى تعزيز التكامل الاقتصادى بين الدول العربية

بيشوى رمزى

ينطلق غدا الإثنين بالقاهرة، منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية "التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك"، في نسخته الأولى والذي ينظمه البرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري 2022، برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

وتشهد فعاليات الجلسة الافتتاحية كلمة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، و كلمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

ويأتي المؤتمر اتساقا مع سعى الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادى برؤية عربية مشتركة، والتوافق على العمل الجاد لتعزيز حجم التجارة البينية بما يعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان العربية، والذي يعتبر مدخل عربي لتحقيق طموحات الدول العربية ومساعيها في تحقيق نهضة اقتصادية مستدامة لشعوبها وللأجيال المستقبلية، وفي ضوء أيضا تبني الدول العربية لخطط اقتصادية طموحة داخليا وخارجيا تجعلها تتلاقى مع تحقيق الرؤى الاستراتيجية لها.

وتعقد الجلسة الأولى في المؤتمر تحت عنوان واقع منطقة التجارة الحرة العربية :الواقع والتحديات وآليات التطوير وسبل الوصول الى اتحاد جمركي عربي ويترأسها موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام بدولة فلسطين، ويشارك فيها السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، والسيد حسين بن شويش آل الشويش المستشار الاقتصادي وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية الأسبق -المملكة العربية السعودية، والدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية- ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية -جمهورية مصر العربية، والمهندس محمد كمال خبير تكنولوجيا المعلومات -ادارة المعلومات الصناعية بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.