عوامل تزيد من فرص الإصابة بالتقزم

كتبت نهير عبد النبى

التقزم هو قصر الطول الشديد عند الأطفال الصغار، فمن المعروف أن الطفل المصاب بالتقزم يفشل في النمو بشكل صحيح ، وأن السكان الذين لديهم نسبة عالية من الأطفال المصابين بالتقزم يفشلون في تحقيق المستويات المثلى من النمو والتطور الجسدي والفكري.

وحسب ما ذكره موقع medical يفشل هؤلاء الأطفال أيضًا في إظهار المعدلات الطبيعية المتوقعة للنمو الاقتصادي والإنتاجية ، حيث يقل دخلهم في المتوسط ​​بمقدار الخمس عن أقرانهم غير المصابين بالتقزم، قد تشهد المناطق المتأثرة بالتقزم الواسع الانتشار انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 3٪ إلى 6٪.

ومن العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بالتقزم وهى:

-عوامل الجنين

الولادة المبكرة (قبل 37 أسبوعًا من الحمل) وتقييد نمو الجنين (FGR) ، والتي تشير إلى وزن الولادة أقل من النسبة المئوية العاشرة لفترة الحمل ، هي عوامل الخطر الرئيسية للتقزم. يتواجد FGR في حوالي 25٪ من جميع حالات التقزم.

إذا فشل الجنين في الحصول على الغذاء الكافي لأكثر من فترة عابرة ، يبدو أنه غير قادر على استعادة زخم النمو لاحقًا مع التغذية التكميلية، و ترتبط زيادة درجة الطول مقابل السن عند الولادة بانخفاض خطر الإصابة بالتقزم بنسبة 60٪ بين العامين الأول والثاني.

يعد القياس الدقيق للطول عند الولادة هو القياس الأكثر موثوقية في التنبؤ بتقزم الأطفال.

-عوامل الأم

سوء التغذية لدى الأمهات (مؤشر كتلة الجسم أقل من 18.5 ، وفقر الدم ، والارتفاع أقل من 160 سم) وعدوى الملاريا من العوامل المهمة في إصابة الرحم بالتقزم ، والتي تتميز بانخفاض الوزن عند الولادة وطول الرضيع أقل من الشريحة المئوية الخامسة.

يزيد حمل المراهقات وقصر الفترات الفاصلة بين الولادات (أقل من 24 شهرًا) من خطر تقزم النسل.

-تغذية الطفولة والعدوى

الرضع والأطفال الذكور أكثر عرضة للإصابة بالتقزم مقارنة بالأطفال الإناث ، ويعانون من التقزم في وقت مبكر وبدرجة أكبر. يمرض الأولاد الصغار ويموتون في كثير من الأحيان أكثر من الفتيات الصغيرات في نفس الظروف ، خاصة إذا ولدن مبكرًا.

نظرًا لأن الأولاد عادة ما ينمون بشكل أسرع من الفتيات ، فإنهم أكثر عرضة للتقزم مقارنة بالفتيات عند الإصابة بسوء التغذية.

يميل التقزم إلى الزيادة مع تقدم العمر ، حيث يعاني 14٪ من الأطفال من التقزم في عمر 6 أشهر مقارنة بـ 46٪ في عمر 18 إلى 23 شهرًا في دراسة واحدة التقزم أكثر شيوعًا تقريبًا في عمر 18 و 24 شهرًا منه في سن 12 شهرًا.

يوصى بالرضاعة الطبيعية الخالصة خلال الأشهر الستة الأولى من الحياة الأطفال الذين لا يتم إرضاعهم رضاعة طبيعية بشكل حصري حتى 6 أشهر والذين لا يستمرون في الرضاعة الطبيعية في عمر السنتين يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمشاكل الصحية.

توفر الرضاعة الطبيعية حوالي نصف احتياجات الطاقة للأطفال الأصحاء في عمر سنة واحدة وثلث احتياجات الطاقة في عمر سنتين. يجب توفير متطلبات الطاقة المتبقية من خلال التغذية التكميلية كثيفة الطاقة عدم تحقيق ذلك يؤثر على النمو والتنمية.

علاوة على ذلك ، فإن العدوى مثل الإسهال في مرحلة الطفولة أو فيروس نقص المناعة البشرية تؤثر على إمكانية النمو. يعد نقص الزنك عامل خطر رئيسي آخر لهذه المجموعة.

-العوامل البيئية

يعد مرض الإسهال ، غالبًا بسبب سوء الصرف الصحي ، سببًا رئيسيًا آخر للتقزم يمكن إرجاع غياب الصرف الصحي المناسب إلى حوالي 7 ملايين حالة وإسهال إلى حوالي 6 ملايين حالة تقزم.

العوامل البيئية مثل الافتقار إلى الأمن الغذائي ، وعدم توافر المياه الصالحة للشرب والمرافق الصحية للمرحاض والغسيل ، والافتقار إلى تدابير النظافة كلها عوامل تسهم في الإصابة بأمراض الإسهال.

أطفال الآباء الفقراء أكثر عرضة للإصابة بالتقزم بثلاث مرات من أولئك الذين يكسب آباؤهم دخلًا من الطبقة المتوسطة أو الطبقة العليا من المحتمل أن تعكس هذه النتيجة انعدام الأمن الغذائي ، وانخفاض مستويات التعليم ، ونقص المعرفة حول الصحة التغذوية ، وضعف الوصول إلى الرعاية الصحية بين الأسر الفقيرة.