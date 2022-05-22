عميد آداب طنطا يفتتح مهرجان عرض مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام

الغربية - مصطفى عادل

افتتح الدكتور ممدوح المصرى، عميد كلية الآداب بجامعة طنطا، اليوم، مهرجان عرض مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب، والذى يقام تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، تحت إشراف الدكتورة غادة اليمانى أستاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام بالكلية، بحضور الدكتور أحمد العربى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل أحمد زين العابدين، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وعدد من اعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأشاد الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية بمشروعات التخرج والتى تعكس طبيعة ما يجرى على أرض مصر من مشروعات تنموية كبرى سوف تعود ثمارها على كافة أفراد المجتمع، ولعل أبرزها مشروع مستشفى 900900 ، ومشروع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع كنوز، مشروع أبطال من نور، ومشروع الطاقة الشمسية، وغيرها .

وقال عميد كلية الآداب، إن الهدف من هذه المشروعات هو توجيه رسالة إعلامية للمتلقى البسيط، وفى ذات الوقت الارتقاء بمهارات وقدرات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، مثمنا جهود لجنة الإشراف والمشرفين من أعضاء هيئة التدريس بقسم الإعلام بالكلية.

وقال الدكتور أحمد العربى وكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب، أن المشروعات التى تقدم بها طلاب قسم الإعلام لعذا العام تعد نموذجاً رائعاً في تنمية مهارات الطلاب فى المجال الإعلامى العملى بجانب الجزء النظرى.

أكدت غادة اليمانى، أن مهرجان مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام تضمن عرض 22 مشروعاً في الصحافة، والإذاعة والتليفزيون، والعلاقات العامة والإعلان من إنتاج طلاب القسم.

ضمن لجنة التحكيم لمشروعات التخرج سمير مهنا وكيل وزارة الإعلام لوسط وشرق الدلتا وايمن خضر كبير المذيعين بقناة الدلتا، وشاكر عمارة كبير المذيعين بقناة الدلتا، تحت إشراف الدكتور محمود عمارة المدرس بشعبة الإذاعة والتلفزيون بالقسم، والدكتورة ايمان العراقى، والدكتور عطية محمد مرق والدكتورة ريهام جار النبى الحلو .