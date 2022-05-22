اليوم السابع
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عاطل يسرق سيارة ربع نقل ويتركها بعد تعطلها منه بالغربية

الأحد، 22 مايو 2022 10:26 م
عاطل يسرق سيارة ربع نقل ويتركها بعد تعطلها منه بالغربية حبس - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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فشل لص في محاولة سرقة سيارة ربع نقل من صاحبها بعدما تركها أمام الوحدة الصحية بقرية الدلجمون مركز كفر الزيات، وتركها المتهم على الطريق في نطاق قرية برما مركز طنطا.
 
كان اللواء هانى عويس مدير امن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بتحرير مواطن محضرا باكتشافه سرقة سيارته من أمام الوحدة الصحية بقرية الدلجمون.
 
وبفحص البلاغ تبين قيام لص بسرقة السيارة وحاول الهرب بها وأثناء سيره تعطلت به وتركها وفر هاربا، وتم العثور على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 

مدير امن الغربية

كفر الزيات

عاطل يفشل في سرقة سيارة بالغربية

قرية برما بطنطا


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