اليوم السابع
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طلاب النقل الثانوى الأزهرى يؤدون امتحان الفيزياء والكيمياء

الأحد، 22 مايو 2022 05:00 ص
طلاب النقل الثانوى الأزهرى يؤدون امتحان الفيزياء والكيمياء ثانوية أزهرية - أرشيفية
كتب لؤى على

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يواصل طلاب النقل الثانوى الأزهرى اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسى الثانى، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم الأدبى امتحانهم في مادتى الجغرافيا والثقافة الإسلامية، وطلاب الصف الثانى الثانوى للقسم الأدبى امتحان مادتى القرآن الكريم والجغرافيا. 
 
أما طلاب الصف الأول الثانوى للقسم العلمى يؤدون امتحانهم في مادتى الكيمياء والثقافة الإسلامية، كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى امتحانهم فى مادتى القرآن الكريم والفيزياء. 
 
وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية، الأربعاء 25 مايو، وتنتهي الأربعاء 1 يونيو 2022، وبالنسبة لطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، فتبدأ امتحاناتهم الأربعاء 25 مايو، وتنتهي الثلاثاء 31 مايو 2022.
 
وبالنسبة للشهادة الابتدائية، تبدأ امتحانات إتمام الشهادة، يوم الأربعاء 25 مايو وتنتهي الثلاثاء 31 مايو 2022.
 
 كما بدأت امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية بعوث، السبت 7 مايو، وتنتهي الأربعاء 25 مايو 2022. وبالنسبة لامتحانات القراءات، فبدأ السبت 14 مايو، وتنتهي الاثنين 23 مايو 2022.
 
 

النقل الازهرى

امتحانات الازهر

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف


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