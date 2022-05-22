"شريف" بالإسكندرية يناشد للعلاج على نفقة الدولة من التهاب الأعصاب.. ووكيل الصحة يرد

أمنية فايد- الإسكندرية- جاكلين منير

أرسل القارئ شريف صلاح والمقيم فى محافظة الاسكندرية مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص علاجه على نفقة الدولة نظرا لعدم استطاعته تحمل تكاليف العلاج.



وقال: "أعانى من التهاب بالأعصاب يؤثر على الحركة بشكل طبيعى، فضلا عن متزوج ولدى طفل وطفلة أرغم في العلاج للانفاق عليهم".



وأكد الدكتور ايمن حليم ،وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه على الشاكى التوجه بتقديم طلب الى القومسيون الطبى للحصول عل العلاج ويتوجه الى أقرب مستشفى ويتقدم بالطلب وتقوم لجنة ثلاثية من الأطباء بالكشف عليه وإعداد التقارير اللازمة.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".