زي النهارده..النيابة تتلو أمر إحالة الإرهابى بهاء كشك المتهم بخلية المرابطين

كتب إيهاب المهندس

زي النهارده، من سنة، يوم 22 مايو 2021، الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى والمنعقدة بطره، نظرت أولى جلسات محاكمة 3 متهمين، من بينهم الإرهابى بهاء كشك، الذراع اليمنى لهشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولى قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.

كان تشكيل الدائرة في ذلك الوقت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

وخلال تلك الجلسة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وطالب ممثل النيابة بتطبيق نصوص مواد أمر الإحالة على المتهمين.

ووجه للمتهمين العديد من التهم منها ارتكاب جرمية تمويل جماعة إرهابية بان أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين ألتحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية، ومن ضمن الإرهابيين المتورطين فى تكوين خلية المرابطين الإرهابية المتوفيين هشام عشماوى وعمر رفاعى سرور وعماد الدين عبد الحميد.