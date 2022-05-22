اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مايو 2022 09:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شرق وشمال اليابان

الأحد، 22 مايو 2022 07:51 ص
زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شرق وشمال اليابان مقياس ريختر - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية أن زلزالا بلغت قوته الأولية 5.8 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة فوكوشيما ومحافظات أخرى في شرق وشمال شرق اليابان اليوم الأحد، غير أنه لم يتم الشعور حتى الآن بإمكانية وقوع موجات مد عاتية (تسونامي).

وقالت الوكالة في بيان، نشرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، إنه لم ترد أنباء فورية حول وقوع إصابات أو أضرار جسيمة بالممتلكات عقب الزلزال الذي وقع قرابة الساعة 12:24 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وأضافت أن الزلزال سجل أقل من 5 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني البالغ 7 درجات في مدينة إيواكي في فوكوشيما، وكان تركيزه على عمق حوالي 30 كيلومترًا في المحيط الهادئ قبالة محافظة إيباراكي، وسجل أيضًا 4 درجات في بعض الأجزاء الأخرى من فوكوشيما و 3 في المحافظات المجاورة مياجي وياماجاتا وإيباراكي ونيجاتا وتوتشيجي.

 


مقياس ريختر

زلزال

اليابان

فوكوشيما

المحيط الهادئ


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة