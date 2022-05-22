زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شرق وشمال اليابان

وقالت الوكالة في بيان، نشرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، إنه لم ترد أنباء فورية حول وقوع إصابات أو أضرار جسيمة بالممتلكات عقب الزلزال الذي وقع قرابة الساعة 12:24 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وأضافت أن الزلزال سجل أقل من 5 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني البالغ 7 درجات في مدينة إيواكي في فوكوشيما، وكان تركيزه على عمق حوالي 30 كيلومترًا في المحيط الهادئ قبالة محافظة إيباراكي، وسجل أيضًا 4 درجات في بعض الأجزاء الأخرى من فوكوشيما و 3 في المحافظات المجاورة مياجي وياماجاتا وإيباراكي ونيجاتا وتوتشيجي.