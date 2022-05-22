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رصد أول إصابة محتملة بـ"جدرى القردة" فى اليونان لسائح بريطانى "مثلى"

الأحد، 22 مايو 2022 04:00 ص
رصد أول إصابة محتملة بـ"جدرى القردة" فى اليونان لسائح بريطانى "مثلى" جدرى القردة
كتب أحمد علوى

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أعلنت منظمة الصحة اليونانية (EODY) عن رصد أول إصابة محتملة بـ"جدري القردة" لدى أحد السياح في البلاد، مشيرة إلى أن نتائج المختبر ما زالت لم تصدر بعد.

ووفقا لقناة روسيا اليوم الروسية، قالت المنظمة في بيان لها: "يتم التحقيق في أول إصابة محتملة لـ"جدري القردة" في البلاد".

وأشارت إلى أنه "المصاب المحتمل هو سائح بريطاني تم نقله مع شخص برافقه لا تظهر عليه أعراض، إلى مستشفى أتيكون".

ولفتت إلى أنه "تم اتخاذ عينات منها للتحليل، وتم إرسالها إلى مختبر متخصص، وستظهر النتائج يوم الاثنين".

وأوضحت صحيفة "بروتو ثيما" أن الأعراض ظهرت لدى سائح بريطاني يبلغ من العمر 29 عاما جاء مع رفيقه للراحة في جزيرة كيفالونيا، وهو يعاني من طفح جلدي وأعراض أخرى تشبه "جدري القردة".

 

 

 


الصحة اليونانية

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