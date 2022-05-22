رحاب وهدان تحصد جائزة ترجمة الأدب المكسيكي في دورتها الأولى

أقيم ظهر اليوم حفل توزيع جوائز مسابقة الرواية المكسيكية في دورتها الأولى، بحضور الأستاذة الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة وسعادة السفير أوكتافيو تريب والروائي المكسيكي خوان بيورو.

وألقت الدكتورة مريم مكى أستاذ اللغة الإسبانية بكلية الألسن بجامعة عين شمس كلمة ترحيب بالحضور، عبرت فيها عن سعادتها لمد آفاق التواصل والتعاون فى العلاقات المصرية المكسيكية ونقل الثقافات المميزة بين البلدين، ثم ألقت الدكتورة كرمة سامى مديرة المركز القومى للترجمة كلمتها وسلطت الضوء على الحكى الرائع فى رواية الكاتب المكسيكى خوان بيورو التى تنتمى إلى تراث الحكى العالمى وفتحت لنا آفاق الخيال الإنسانى الرحب، وزادتنا حبا فى فسيفساء إبداعنا الإنسانى المشترك، كما شكرت الأصدقاء فى سفارة المكسيك على تعاونهم مع المركز لبدء ترجمة مشروع الثقافة المكسيكية وقدمت الدكتورة عبير عبد السلام أستاذ الأدب الاسبانى بكلية الآداب بجامعة القاهرة كلمة لجنة التحكيم وأعربت عن تقديرها لأهمية هذه الجائزة التى تمنح للمرة الأولى وقرأت التقييم الإجمالى للدورة الأولى من المسابقة.

عقب ذلك ألقى السفير المكسيكى اوكتافيو تريب كلمته التى شكر فيها المركز و المؤلف خوان بيورو على تشريفه لهذا الحدث المهم حيث يعد وجوده حافزًا على نشر الانتاج الأدبى المكسيكى وكذلك حافزًا للمختصين فى الآداب الاسبانية واسهاما كبيرًا للعلاقات الثقافية بين المكسيك و مصر.

واختتم الحفل الروائى المكسيكى خوان بيورو بمحاضرة بعنوان مغامرة القراءة و "الكتاب البري" باللغة العربية التى عبر فيها عن شكره لترجمة الكتاب باللغة العربية و أضاف "جاء الكتاب البرى بى إلى مصر فموضوع روايتى بالتحديد هو مغامرة القراءة فقد قادتنى التجربة أن الكتب تتحرك بمحض إرادتها فتقترب من القراء أو تبتعد عنهم وفقًا للاهتمام الذى يوليهم إياه" .

وفازت بجائزة ترجمة الرواية المكسيكية فى دورتها الأولى الدكتورة رحاب وهدان كما حصل المترجمون الذين كتبت أسماؤهم فى القائمة القصيرة على شهادات تقدير ومجموعة كتب مهداه من المركز القومى للترجمة وسفارة المكسيك بالقاهرة والكاتب خوان بيورو وهم: باسم محمد مصطفي، والدكتور على محمد عبد اللطيف والأستاذ محمد مسعد سعيد مهدي.

جدير بالذكر أن المركز القومى للترجمة كان قد أطلق الدورة الأولى من المسابقة بالتعاون مع سفارة المكسيك بالقاهرة فى سبتمبر الماضى حيث تهدف إلى مد جسور التواصل من خلال ترجمة نقل ثقافة المكسيك إلى القارئ العربى.

‏‎ويحصل الفائز على جائزة قدرها ألف دولار امريكى وشهادة تقدير بإلإضافة إلى مجموعة أعمال عن الأدب المكسيكى كما يتم نشر العمل ضمن إصدارات المركز القومى للترجمة .