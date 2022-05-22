رئيس وزراء الهند: القمة الرباعية باليابان ستتيح الفرصة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك

وأضاف رئيس الوزراء الهندي في بيان اليوم الأحد، أنه سيعقد اجتماعاً ثنائيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ لبحث سبل تدعيم العلاقات متعددة الجوانب بين الهند والولايات المتحدة، متابعا: "سنواصل أيضا حوارنا بشأن التطورات الإقليمية والقضايا العالمية المعاصرة".



واستطرد مودي قائلا: "إنني أتطلع أيضا لمواصلة مباحثاتنا مع المسئولين اليابانيين بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية الهندية اليابانية الخاصة والشراكة العالمية، وإنني أتوقع أن يتم عقد لقاءات مع كبار رجال الأعمال اليابانيين لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين".



وأشار رئيس الوزراء الهندي إلى أنه سيلتقى خلال القمة أيضا مع رئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنتونى ألبانيس، الذي سيشارك في القمة الرباعية للمرة الأولى، ومن المتوقع أن يعقد معه اجتماعا ثنائيا لبحث المسائل ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم التعاون بين الهند واستراليا بموجب الشراكة الاستراتيجية الشاملة.



ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق اليوم، إلى اليابان في زيارة من المقرر أن تستمر ثلاثة أيام، ضمن جولة آسيوية شملت أيضا كوريا الجنوبية.