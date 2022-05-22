اليوم السابع
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درجات الحرارة اليوم الأحد 22/5/2022 فى مصر

الأحد، 22 مايو 2022 12:00 ص
درجات الحرارة اليوم الأحد 22/5/2022 فى مصر حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد بقيم تتراوح بين 4 : 5 درجات، ليسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء، ومعتدلا على جنوب البلاد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء الأنحاء وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:  القاهرة العظمى 27  درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.
 
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : 
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 17 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 17 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 17 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 17 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 18 العظمى 25
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 16 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 16 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 17 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 18 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 18 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 17 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 17 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 12 العظمى 29
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 20 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 18 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 12 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 21 والعظمى 32
  
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 22 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 17 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 17 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 18 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 18 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 19 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 20 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 21 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 22 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 23 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 26 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 25 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 27 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 30

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