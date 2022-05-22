خد بالك.. "وضع المخدر في الوجبة".. حيلة عامل ديليفرى لسرقة شقة بالبساتين

كتب – أحمد عبد الهادى

رصدت أجهزة الأمن فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يظهر خلاله عامل توصيل طلبات بأحد المطاعم بمنطقة البساتين بالقاهرة، قام بالنظر خلسة من خلف باب شقة أثناء توصيله طلبات، وقيامه بدس مخدر في الوجبة بقصد السرقة.

وأثناء الفحص والاستعلام من المطعم المشار إليه تبين أن عامل توصيل الطلبات (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة)، وصدور الطلب المراد توصيله إلى مسكن (مقاول، مقيم بمنطقة المعادى الجديدة بالقاهرة) وبسؤال الأخير أفاد بعدم رغبته بتحرير محضر بالواقعة المشار إليها وأنه لم يتعرض لأى ضرر، وإنه قام بعمل شكوى تليفونية لإدارة المطعم بعد رؤيته لعامل الدليفرى عقب تسليمه الطلب يقوم بالتنصت على باب شقته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عامل توصيل الطلبات المشار إليه وبمواجهته أقر بأنه عقب تسليمه الطلب قام بالتنصت على باب الشقة كنوع من التطفل وانصرف فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.