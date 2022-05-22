جهاز حماية المستهلك يتلقى 244.924 ألف شكوى منذ يناير 2021

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك ، بأن إجمالي عدد الشكاوى التى تلقاها الجهاز خلال الفترة من أول يناير2021 وحتى 15 مايو الحالي بلغت 244.924 ألف شكوى تم حل نحو 96% منها.

وأشار حسام، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم، إلى أن الجهاز تلقى نحو 41.395 ألف شكوى في مجال السلع المعمرة تم حل نحو 39.189 ألف شكوى بنسبة انجاز بلغت 94.67%.

وأضاف حسام الدين تم تخفيض متوسط زمن حل الشكاوى إلى 10 أيام، كما تم تخفيض متوسط زمن حل شكاوى السلع المعمرة إلى 3 أيام ،و تخفيض زمن الانتظار من 25 دقيقة الى 5 دقائق.

وأوضح حسام الدين، أنه تم إنشاء خدمة الخط الساخن لخدمة أسر الشهداء، بجانب أنه جاري إنشاء القائمة البيضاء لمراكز الصيانة الخاصة بالسلع المعمرة والمتوقع ظهورها خلال 3 شهور.