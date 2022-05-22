جرائم المستريحين بدمياط.. جمعوا 150 مليونا من المواطنين بزعم تشغيلها فى التصدير

دمياط معتز الشربينى

كشف عدد من المواطنين عن وجود مجموعة مستريحين في دمياط قاموا بجمع ما يقرب من 150 مليون جنيه منهم، بعد أن أوهم أحدهم المواطنين بالتجارة في تصدير الأجهزة الكهربائية لإحدى الدولة الأفريقية، حيث ألقت قوات الأمن القبض على عدد من المتهمين فيما زال الباقى هاربا، وتكثف قوات الأمن جهودها للقبض عليهم.

وحملت المحاضر أرقام 7045/5624/7097/11510، 12581جنح كفر سعد لسنة 2020 ، ويقول المهندس السيد صلاح القصة بدأت منذ 2015 وتوسع العمل فى 2020، وكان بطل القصة شخص يدعى "مجدى.ع.ا"، وهو تاجر معروف فى كفر الغاب، والجميع يعرفه وكان يتمتع بحسن السمعة.

وأضاف أن ذلك الشخص بدأ بإعلان رغبته فى الاتجار فى الأجهزة الكهربائية وتواصل مع آخر ادعى العمل فى شركة أجهزة كهربائية مشهورة وأن الشركة تمنحه فرصا ومميزات معينة دون غيره، وتم تجميع مبالغ كبيرة بغرض تصدير أجهزة إلى جنوب أفريقيا، وأغلب الضحايا الذين وقعوا ضحية هم من الشباب وخاصة العائدون من الخارج.

وأوضح أن ذلك الشخص ظل يجمع مبالغ من الضحايا، وكان يتم رصد مبالغ كفوائد كبيرة بواقع 3 آلاف جنيه شهريا على كل 100 ألف جنيه، حتى تمكن من جمع مبلغ 90 مليون جنيه فى عام 2019 فقط، مضيفا أنه في البداية كان ملتزما فى سداد الأرباح فترة ثم توقف فى 2020 وقال إنه اتفق مع آخرين على استثمار المبالغ فى مدرسة خاصة موجودة حاليا بالقرية، وتعمل منذ 3 سنوات، ولكن لا نعلم من أصحابها الأصليون وهل لنا أسهم بها أم لا.

وأشار السيد صلاح إلى أنه تم تحرير العديد من المحاضر على فترات ولم يكن الضحايا على علم ببعضهم، موضحا أن عدد المحاضر وصل لـ 200 محضر نصب، وتم ضبط حوالى 5 متهمين حاليا بالسجن لتنفيذ أحكام ضدهم من بينهم المتهم الأول ومازال آخرون هاربين وعليهم أحكام غيابية.

وتضيف سحر السيد ان "مجدى. ع"جارى واقنعنى باستثمار أى مبالغ معه خاصة اننى كنت على وشك المعاش وسلمته مبلغ 40 ألف جنيه وحدد لى فوائد 800 جنيه شهرى، والتزم فترة ثم توقف وعلمت أنه توقف نهائى وأنه كان شريكا مع آخرين ولكن فلوسنا راحت كلها قالوا السبب اختلاف الشركاء.