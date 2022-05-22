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تعرف على سعر 10 أصناف فاكهة بسوق العبور .. اليوم الأحد

الأحد، 22 مايو 2022 08:00 ص
تعرف على سعر 10 أصناف فاكهة بسوق العبور .. اليوم الأحد فاكهة ارشيف
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الفاكهة استقرارا في أغلب الأنواع، وانخفاضا في بعض الأصناف بسوق العبور ومختلف الأسواق، نتيجة زيادة المعروض، خاصة من الموز والخوخ والكانتلوب، فيما تختلف الأسعار قليلا في أسواق التجزئة وبحسب المكان والمحافظة أيضا.. تعرف على أصناف 10 أنواع فاكهة بسوق العبور اليوم الاحد 22-5-2022 .

 

 

البرتقال من 3.5 ل 6.5 جنيها .

الليمون من  8 ل 14 جنيها .

عنب بناتى اصفر من 15 ل 20 جنيها .

تفاح مصري من 8 ل 14 جنيها.

تفاح أمريكى ايطالى من 23 ل 29 جنيها.

جوافة من 4 ل 10 جنيهات.

فراولة من 7 ل 11 جنيها.

كانتلوب من 2 ل 3.5 جنيها.

خوخ عرايشى من 2.5 ل 7.5جنيها.

موز صعيدى من 8 ل 11 جنيها.

 

 

 


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