تعرف على المبلغ المطلوب لسحب ملف مسابقة معاون نيابة إدارية

كتب عبد الله محمود

حددت النيابة الإدارية خلال الإعلان الذى صدر عنها الجمعة، بفتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة لوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2021، موعد سحب الملفات أمام راغبى الالتحاق بهذه الوظيفة من خريجى الجامعات، والتسجيل على الموقع الإلكترونى للنيابة في الفترة من 12 يونيو المقبل وحتى 4 يوليو القادم، وذلك مقابل مبلغ 700 جنيه يتم دفعها عن طريق "فيزا كارد"، على أن يكون الرصيد الموجود بها أكثر من المبلغ المحدد لسحب الملف، مشددة على ضرورة الالتزام بكافة الشروط والإجراءات التي حددتها ووضعتها ضمن الإعلان.

وأعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021، حيث يتم التسجيل الالكتروني على الموقع الالكتروني www.ap.gov.eg خلال الفترة من 28 مايو الجاري حتى 6 يونيو المقبل.

وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة اعتبارا من 12 يونيو وحتى 4 يوليو، وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر ميدان النجدة، اعتبارا من التاسعة صباحا حتى الثانية والنصف عصرا.