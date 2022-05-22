تعرف على اسماء التوائم الـ 5 بطنطا بعد تسجيلهم فى الصحة

الغربية مصطفى عادل

كشفت السيدة مروة والدة التوائم الـ 5 والتي وضعتهم بعد إجراء عملية ولادة قيصرية لها في مستشفى المنشاوي العام بطنطا وبحالة صحية جيدة عن اسماء التوائم الـ 5 بعد تسجيلهم في سجلات المواليد بالصحة.

وقالت لـ اليوم السابع، إن زوجها أسماهم محمود وأحمد ومحمد وهنا وهاجر، مضيفة:" الحمد لله على النعمة وربنا يبارك لي فيهم واشوفهم حاجة كويسة".

وأشارت إلى أنها بعد خروجها من العمليات كانت حريصة على الاطمئنان عليهم وطمأنها زوجها على صحة الاطفال، مشيرة إلى أن زوجها وقف بجانبها طوال فترة الحمل ولم يتركها للحظة موجهة الشكر له ولوالدتها على دعمها وتأهيلها نفسيا للولادة.

ودعت الله أن يبارك في اولادها الـ 8 وأن يعينها هي وزوجها على تربيتهم خاصة بعد زيادة الحمل على زوجها.