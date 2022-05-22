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تراجع هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 22 مايو 2022 10:23 ص
تراجع هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات باستثناء تراجع هامشي للمؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية.
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 10538 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1832 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 12989 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 4263 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 1839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 2776 نقطة.

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