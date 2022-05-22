تراجع هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات باستثناء تراجع هامشي للمؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 10538 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1832 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 12989 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 4263 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 1839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 2776 نقطة.