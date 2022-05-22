تجديد حبس عاطل لحيازته 28 كيلو هيروين قبل ترويجه غرب الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 26 كيس لمخدر الهيروين و10 أسطوانات لذات المخدر وزنت 28٫500 كيلو جرام مخفاة داخل مخازن سرية داخل السيارة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل "له معلومات جنائيه"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية غرب الإسكندرية، بالتخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين ومحاوله ترويج كميات كبيرة على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمه بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم عمل كمين وإستهدافه والقي القبض عليه حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 26 كيس لمخدر الهيروين و 10 إسطوانات لذات المخدر وزنوا إجمالياً 28٫500 كيلو جرام" مخفاه داخل مخازن سرية بالسيارة ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة ,59 مليون جنيه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.